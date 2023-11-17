Российско-азербайджанский вратарь: за клуб голевые передачи были, за сборную это первая

Вратарь сборной Азербайджана и турецкой команды «Адана Демирспор» Шахрудин Магомедалиев прокомментировал свою голевую передачу в минувшем матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года со сборной Швеции (3:0).

«За сборную голевых передач раньше не было. Это первая. А за «Карабах» две голевые есть», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, на 89-й минуте игры с национальной командой Швеции Магомедалиев отдал результативную передачу на полузащитника сборной Азербайджана Эмина Махмудова, который забил третий гол своей команды в матче.

29-летний голкипер родился в Махачкале. Шахрудин является воспитанником московского «Торпедо». В России футболист также выступал за «Строгино» и «Анжи».