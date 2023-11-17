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Де Брёйне ответил на то, что его фамилия оказалась в списке соавторов песни рэпера Дрейка

Де Брёйне ответил на то, что его фамилия оказалась в списке соавторов песни рэпера Дрейка
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отреагировал на то, что его фамилия оказалась в списке соавторов песни Wick Man известного американского рэпера Дрейка.

Сначала футболист выложил в соцсеть X (ранее Twitter) фотографию с артистом и написал: «Дрейк нуждался в ассисте». А позже добавил: «Все шутки в сторону, это не я! Хоть я и большой поклонник».

Фото: Официальный аккаунт Де Брёйне в соцсети X (ранее Twitter)

Фото: Официальный аккаунт Де Брёйне в соцсети X (ранее Twitter)

Напомним, в начале нынешнего сезона Де Брёйне получил травму задней поверхности бедра, из-за которой выбыл на длительный срок. В минувшем сезоне 32-летний футболист принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 31 результативной передачей. Действующий контракт бельгийца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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