«Игроки показали свой лучший футбол». Тренер Азербайджана — о победе в матче со Швецией

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи высказался о матче 9-го тура группы F отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Швеции (3:0).

«После двух голов в начале игры решили сильно не рисковать, но удаление во втором тайме усложнило нам работу. Игроки заслуживают аплодисментов, потому что показали свой лучший футбол, играли от сердца. Чтобы быть хорошим футболистом, нужно быть готовым к этому морально, и в этом плане нам чего-то не хватает. Но с тех пор, как я возглавил команду, появились изменения в лучшую сторону. Мы стали успешнее владеть игрой с тактической точки зрения, боролись сегодня до последнего, даже вдесятером», — приводит слова Де Бьязи официальный сайт УЕФА.