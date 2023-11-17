В символическую сборную Бубнова по итогам первого круга РПЛ попал только один россиянин

Бывший футболист Александр Бубнов составил символическую сборную по итогам первого круга чемпионата России сезона-2023/2024.

«Выбирать 11 лучших по итогам первого круга МИР РПЛ довольно сложно. Можно легко составить две полноценных команды, и неизвестно, кто из них победит в потенциальном очном матче.

Безусловно, в символическую сборную должны входить только те, кто постоянно выходят в стартовом составе и играют ведущие роли в командах.

Вратарь. Как ни крути, но Матвей Сафонов — лучший вратарь российского чемпионата на сегодняшний день. Кафанов заслуженно сделал его номером один в сборной. Голкипера «Краснодара» очень часто сравнивают с Акинфеевым. Но ни Игорь, ни другие стражи ворот сейчас не могут играть на его уровне.

Защита. На флангах обороны отлично выглядят Мойзес (ЦСКА) и Дуглас Сантос («Зенит»). Оба регулярно участвуют в организации голевых атак. Они — универсальные футболисты, способные сыграть и в центре обороны, и даже в опорной зоне. Родригао («Зенит») и Роша (ЦСКА) — ведущие центральные защитники чемпионата. Они хороши в отборе и в игре на втором этаже, люди без слабых мест для российского чемпионата.

От такой линии защиты сегодня бы не отказался ни один клуб из первой шестёрки. Все четверо представляют Бразилию, поэтому найти общий язык не составило бы труда. Также они хорошо оснащены технически и могут похвастаться впечатляющими физическими кондициями.

Полузащита. Место опорного полузащитника могли бы занять сразу несколько футболистов: Черников («Краснодар»), Баринов («Локомотив»), Барриос («Зенит»). Но больше заслуживает этого колумбийский полузащитник. Всегда впечатляют его работоспособность и техническое оснащение. Он играет очень стабильно. Без него питерцы сильно проседают в обороне.

На позиции плеймейкера выбор не такой большой, достойных кандидатов можно посчитать по пальцам одной руки. На общем фоне выгодно выделяется Эдуард Сперцян («Краснодар»). Он — лучший организатор атак в клубе и лиге. Недавно игрок забил «Зениту», подтвердив высокий уровень исполнительского мастерства.

Выбор на позиции крайних полузащитников просто сумасшедший, даже Клаудиньо не попал. Бразилец на голову уступает Промесу во многих аспектах. Именно игрок «Спартака» заслуживает оказаться на левом фланге. У голландца есть скорость и невероятный дриблинг. Он может забивать и головой, и ногами. Вендел достоин оказаться на правой бровке. Он ещё более универсален, чем Промес.

Нападение. Матео Кассьерра — лучший бомбардир не только в «Зените», но и во всём чемпионате. Ну как такого не поставить в состав? Джона Кордобу из «Краснодара» также стоит включить в символическую сборную. Он способен сделать гол из ничего. Оба они стабильно забивают, и именно это сыграло решающую роль при выборе лучших форвардов.

Символическая сборная Бубнова: Сафонов, Дуглас Сантос, Виллиан Роша, Родригао, Мойзес, Барриос, Промес, Вендел, Сперцян, Кордоба, Кассьерра.