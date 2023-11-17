Агент Барбоза: переход Йовича в «Локо» реален, но он не поможет команде бороться за золото

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер нападающего «Милана» Луки Йовича в московский «Локомотив».

«Насколько такой трансфер вообще возможен? Думаю, что он реален. Думаю, что «Локомотив» может договориться. Если они смогут это сделать, то это будет хорошее приобретение, будет усиление для команды. Вопрос другой – смогут ли они договориться с «Миланом»? Я думаю, что да. Поживём – увидим.

Поможет этот трансфер «Локомотиву» бороться за чемпионство? Мне кажется, это слишком. То, что будет усиление для команды – это факт. Я не думаю, что один игрок настолько сможет усилить команду, что может изменить соотношение сил. Ну а чтобы стать чемпионом, у команды есть много факторов, которые зависят не только от одного игрока», — приводит слова Барбозы «Спорт день за днём».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что представители «Локомотива» запрашивали информацию об условиях перехода форварда «Милана» Йовича. 25-летний нападающий присоединился к «Милану» в летнее трансферное окно. К настоящему моменту сербский футболист провёл семь матчей за «россонери», не записав на свой счёт результативных действий. Позже «Милан» опроверг информацию о запросе «Локомотива» по трансферу Йовича.