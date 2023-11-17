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Джуд Беллингем получил награду Golden Boy — 2023

Джуд Беллингем получил награду Golden Boy — 2023
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Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был удостоен награды Golden Boy, вручаемой итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому футболисту по итогам сезона. Об этом сообщил официальный сайт издания.

«Золотой Джуд. Абсолютным лучшим в премии Golden Boy 2023 года, очевидно, стал Джуд Беллингем. Когда международное жюри, состоящее из 50 авторитетных журналистов самых престижных европейских газет, присуждает 20-летнему футболисту 485 баллов из максимальных 500, стоит просто снять шляпу. Полное превосходство. Ровно 97% голосов. Идентичный процент получил Мбаппе, когда получил Golden Boy — 2017 (291 голос из 300, но на тот момент в жюри было 30 членов, а не 50).

Поздравляем бывшую звёздочку дортмундской «Боруссии» — немецкого клуба, которому президент «сливочных» Флорентино Перес заплатил летом € 103 млн (плюс ещё € 35 млн в виде бонусов), чтобы пригласить игрока на «Бернабеу», — написано в заявлении.

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