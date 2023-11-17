Дьяков: «Краснодар» к 20-му туру может в топ-3 РПЛ не остаться, если провалит зимние сборы

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что неудачные зимние сборы могут негативно сказаться на результатах «Краснодара». Напомним, в данный момент «быки» идут на первом месте в РПЛ.

«Когда люди выигрывали чемпионат, они уже спокойны, а «Краснодар» в какой‑то момент может затрясти. Например, в 25‑м туре, если они будут всё так же высоко.

Зимой будет подготовка. Это ляжет в основу. Если сборы будут провальными, то уже к 20‑му туру «Краснодар» может даже в тройке не остаться», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).