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Портнягин: «Спартак» — один из самых неэффективных клубов в РПЛ с точки зрения расходов

Портнягин: «Спартак» — один из самых неэффективных клубов в РПЛ с точки зрения расходов
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Бывший футболист «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород» Игорь Портнягин назвал московский «Спартак» одним из самых неэффективных клубов РПЛ с точки зрения соотношения расходов и занимаемого места в турнирной таблице в чемпионате. Напомним, красно-белые располагаются на шестой строчке в РПЛ.

«Я как раз вчера смотрел финансовый отчёт «Спартака» за 2021 год. И с точки зрения соотношения расходов и места в турнирной таблице это одна из самых неэффективных команд в чемпионате. Думаю, «Спартак» по делу сейчас так низко», — приводит слова Портнягина «Матч ТВ».

По итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). «Спартак» же располагается на шестой строчке, набрав 24 очка.

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