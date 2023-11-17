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Каррагер: «Эвертон» будет чувствовать себя использованным, пока не накажут другие клубы

Каррагер: «Эвертон» будет чувствовать себя использованным, пока не накажут другие клубы
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение относительно того, что с «Эвертона» сняли 10 очков в АПЛ за нарушение финансового фэйр-плей.

«Снятие 10 очков с «Эвертона» является чрезмерным и неправильным, учитывая, что они сотрудничали с Премьер-лигой по этому вопросу в течение последних семи лет. Возможно, было бы лучше, если бы они пытались уклоняться и затянуть процесс, как это делают другие клубы?

Пока другие клубы не будут подвергнуты санкциям, «Эвертон» будет чувствовать, что их используют для того, чтобы показать, что нет необходимости в независимом регулирующем органе, и они будут правы», — написал Каррагер в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее «Эвертон» заявил, что применённые к клубу санкции являются несправедливыми.

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