Агент: со здоровьем Кучаева всё хорошо. Он готовится к предстоящему матчу ЦСКА в РПЛ

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался о здоровье футболиста.

«К счастью, с Константином всё хорошо. Он готовится к предстоящему туру. Были определённые моменты, связанные со здоровьем, но мы надеемся, что Константин примет участие в следующем туре РПЛ», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Константин Кучаев провёл 12 матчей. Также на счету футболиста две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями полузащитник не отметился.

В матче 16-го тура чемпионата России ЦСКА встретится с «Динамо» 25 ноября. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.