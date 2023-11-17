Тренер академии ЦСКА Давидян: не так важны условия. Всё зависит от тренерского мастерства

Тренер академии ЦСКА Мхитар Давидян объяснил, почему воспитанники академии ЦСКА добиваются успеха в большом футболе.

«В академии ЦСКА я работаю три года, работаю с командой 2007 года рождения. За этот период мы стали бронзовыми призёрами Кубка РФС, чемпионами России в прошлом году, третьими в ЮФЛ-3 и вторыми в ЮФЛ-2. Команда 2006 года рождения под руководством Валерия Викентьевича Минько в прошлом году стала чемпионами ЮФЛ-2, в этом — чемпионами ЮФЛ-1.

Тут всё очень просто. Не так важны условия: 20 у вас полей для тренировок или три. В ЦСКА всё за счёт тренерского мастерства. На возрастах работают тренеры с большой буквы, профессионалы. Процентов 80 из них — бывшие футболисты ЦСКА, которые в своё время и «Барселону» проходили, завоёвывали медали. В том числе и директор школы Олег Дмитриевич Корнаухов, который посещает практически каждую тренировку, смотрит за работой, переживает во время игр вместе с нами. Плюс курирует все команды Долматов Олег Васильевич.

Всё очень слаженно, каждый занимается своим делом. Самое главное, что все друг за друга болеют. Нет такого: «Вот я хороший, а ты плохой». Мы все друг за друга переживаем и болеем. Если играет одна команда, мы всеми тренерами собираемся, в случае поражения тоже все вместе собираемся и обсуждаем, почему это произошло. Когда я попал в ЦСКА, я слышал выражение «Мы красно-синяя семья». Могу сказать, что так и есть. Я горжусь тем, что в данный момент являюсь частичкой этой красно-синей семьи», — сказал Давидян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.