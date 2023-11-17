Футболисты Сан-Марино забили в ворота Казахстана свой второй мяч в 2023 году

В эти минуты проходит матч 9-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретячаются сборные Казахстана и Сан-Марино. Команды играют на стадионе «Астана-Арена» в Астане (Казахстан). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером (Австрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Сборная Казахстана выигрывает со счётом 2:1.
На 60-й минуте отличился защитник Сан-Марино Симоне Франчози с передачи Мануэля Баттистини. Это второй гол сборной Сан-Марино в 2023 году. Команда забивает во втором матче подряд. Ранее полузащитник Алессандро Голинуччи отметился голом во встрече с Данией.
Сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала 15 очков после восьми матчей. Сан-Марино (0) находится на шестой строчке. Лидирует Дания (19).
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