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Футболисты Сан-Марино забили в ворота Казахстана свой второй мяч в 2023 году

Футболисты Сан-Марино забили в ворота Казахстана свой второй мяч в 2023 году
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В эти минуты проходит матч 9-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретячаются сборные Казахстана и Сан-Марино. Команды играют на стадионе «Астана-Арена» в Астане (Казахстан). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером (Австрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Сборная Казахстана выигрывает со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 9-й тур
17 ноября 2023, пятница. 18:00 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 1
Сан-Марино
1:0 Чесноков – 19'     2:0 Чесноков – 51'     2:1 Франчози – 60'     3:1 Аймбетов – 90+2'    

На 60-й минуте отличился защитник Сан-Марино Симоне Франчози с передачи Мануэля Баттистини. Это второй гол сборной Сан-Марино в 2023 году. Команда забивает во втором матче подряд. Ранее полузащитник Алессандро Голинуччи отметился голом во встрече с Данией.

Сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала 15 очков после восьми матчей. Сан-Марино (0) находится на шестой строчке. Лидирует Дания (19).

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