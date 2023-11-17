В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном подписании четырёх новичков

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об информации о возможном подписании четырёх новичков в зимнее трансферное окно, если команда будет отставать от «Краснодара» не более чем на пять очков.

«Интересно, как такой бред в принципе выдумывается. Причём будто бы точный. Именно пять очков! И именно от «Краснодара»! И тогда именно четыре новичка. Мол, навстречу штабу пойдут-таки!

Да, ЦСКА ведёт работу над укреплением зимой. Больше попаданий у Metaratings замечено не было. Убеждён, что читать такое в пятницу вечером противопоказано.

Созвонились с Владимиром Валентиновичем (Федотовым. — Прим. «Чемпионата»). Не понимаем, что будет в случае отставания в шесть очков. Или в те же пять, но не от «Краснодара», например. Вроде бы всё и точно, но вопросов у нас осталось больше, чем ответов!» — написал Брейдо в телеграм-канале.