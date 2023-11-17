Черчесов: жалею, что не попал в полуфинал ЧМ и уступил со «Спартаком» в еврокубках

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что жалеет о том, что не вышел в полуфинал чемпионата мира 2018 года со сборной России, а также о поражениях в полуфиналах еврокубков со «Спартаком».

«Никогда ни о чём не жалею. Принимаешь решение с теми мыслями, мозгами, которые были в тот момент. Жалею, что не попал в полуфинал чемпионата мира. В обоих полуфиналах мы уступили со «Спартаком» в еврокубках. А так что жалеть — сделано и сделано. Ошибка, которая живёт со мной? В моём понимании ошибка не то, что ты сделал, а что повторил», — приводит слова Черчесова Metaratings.

Напомним, сборная России под руководством Черчесова добралась до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти (2:2, 3:4 по пен.). Тренер возглавлял национальную команду с августа 2016 года по июль 2021-го.