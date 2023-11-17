Игрок «Баварии» Зане ответил на вопрос о своём будущем в мюнхенском клубе

Вингер «Баварии» Лерой Зане поделился мыслями о своём будущем в мюнхенском клубе.

«Я ещё не задумывался об этом. Клуб хочет провести переговоры со мной, но на текущий момент я намерен сфокусироваться на нынешнем сезоне, который относительно недавно начался. Но «Бавария» по-прежнему остаётся моим приоритетным вариантом для ведения переговоров, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Зане Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, действующее соглашение немецкого футболиста с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года. Ранее спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд заявил, что Зане является игроком, вокруг которого клуб собирается выстраивать своё будущее, а также отметил, что информация о провале переговоров с футболистом по новому контракту является «фальшивкой».