Мбаппе рассказал, как отнёсся к критике тренера «ПСЖ» Энрике в свой адрес

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, как он отреагировал на критику наставника парижского клуба Луиса Энрике, который после минувшего матча чемпионата Франции с «Реймсом» (0:3) публично заявил, что он недоволен французским форвардом.

«Я воспринял его критику очень хорошо, ведь он отличный тренер, которому есть чему меня научить. С первого дня я сказал Энрике, что у него не будет со мной проблем. Я всегда очень хорошо ладил с тренерами, с которыми работал, например, с Дидье Дешамом, Маурисио Почеттино, Томасом Тухелем. Это специалисты, которые якобы относились ко мне очень плохо. Однако почему-то при них я играл очень хорошо, имел отличную результативность и выстроил с ними прекрасные отношения. Я крайне требователен к себе, поэтому, если требования ко мне также будут у тренера, я буду только рад», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.