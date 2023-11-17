«Если он футболист, то я балерина». Черчесов — о знакомстве с Игорем Смольниковым

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как он познакомился с бывшим защитником «Зенита» и сборной России Игорем Смольниковым в сочинской «Жемчужине».

«Когда я ушёл из «Спартака», я был в Инсбруке, поехал на сборы «Локо», против израильтян играли. Вижу, какой-то беленький мальчик бегает. Думаю, если он футболист, то я балерина. Палыч после матча спрашивает, у вас Шишкин хочет уходить, спрашивает совета, брать или нет. Я говорю: «Да Шишкин по сравнению с ним Пеле!». Но я запомнил тогда Смольникова. Я уже был в «Жемчужине», звоню в «Локо», спрашиваю про Смольникова. Они там вообще все удивились. В итоге он у нас.

На одну игру выпустили, на вторую – ну, дерево и дерево. Однажды дома играли, выпустил его на 60-й минуте, на 68-й заменил. Тогда в раздевалке я его при всех уничтожил. Мне Ромащенко, мой помощник, говорит, мол, ты его убил. Я ему ответил, если справится, выживет. Прошло дня четыре, стал абсолютно другим футболистом. Мы с «Ростовом» играли на Кубке, там был Белоус тогда. Он спросил, кого на фоне расформирования «Жемчужины» можно предложить. Я предложил Смольникова. Он удивился. Что было дальше, вы знаете.

Если бы я не попал к Бескову в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше. Кто знает?» — приводит слова Черчесова Metaratings.

Напомним, 35-летний Смольников завершил профессиональную футбольную карьеру этим летом в «Локомотиве». При этом железнодорожники наряду с «Торпедо» являются академиями, где Игорь начинал футбольный путь. Затем Смольников поиграл за «Урал», «Читу», «Жемчужину» Сочи, «Ростов», «Краснодар» и по-настоящему раскрылся в «Зените». Вместе с питерцами защитник трижды выиграл МИР РПЛ, дважды — Кубок и Суперкубок России.