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Англия — Мальта: стали известны стартовые составы команд на матч квалификации к Евро-2024

Англия — Мальта: стали известны стартовые составы команд на матч квалификации к Евро-2024
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Сегодня, 17 ноября, состоится матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встретятся сборные Англии и Мальты. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 9-й тур
17 ноября 2023, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Мальта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Гехи, Магуайр, Триппьер, Томори, Хендерсон, Александер-Арнольд, Фоден, Рашфорд, Кейн, Галлахер.

Мальта: Бонелло, С. Борг, Ж. Борг, Пепе, Гийомье, Камензули, Д. Мбонг, Янкам, Теума, П. Мбонг, Рид.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 16 очков и занимает первое место в группе C. В свою очередь, после семи матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Мальты не заработала ни одного очка и расположилась на последней строчке.

Ранее команды встречались в 3-м туре квалификации, который состоялся в июне текущего года. В том матче сборная Англии обыграла Мальту со счётом 4:0.

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