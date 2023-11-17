Юран: странно, что тренер сборной Армении не следит за матчами Севикяна в «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран отреагировал на слова главного тренера сборной Армении Александра Петракова, который заявил, что в клубе неправильно используют подопечного обоих наставников, полузащитника Эдгара Севикяна. Напомним, Петраков считал неверным использование Севикяна в качестве центрального нападающего.

«Петраков сказал, что мы в клубе используем Севикяна на позиции центрфорварда? Странно, конечно, что тренер сборной не следит за матчами своего подопечного в клубе. Тогда Петраков заметил бы, что Эдгар у нас ни разу не играл центральным нападающим. На эту позиции у нас есть Зе Турбо, Кутателадзе, до этого Сулейманов играл. Но точно не Севикян (смеётся).

А если серьёзно, Эдгар у нас действует на позиции атакующего полузащитника. И лишь после того, как мы нашли ему эту позицию на поле, он стал показывать полезную и результативную игру и получил, кстати, приглашения в сборные России и Армении. В итоге выбрал армянскую сборную, это его право. Но я не понимаю его слов о том, что в сборной любой игрок должен выкладываться на свой максимум. А что, в клубе этого не требуется? Думаю, что Эдгар неправильно выразился и имел в виду другое. Спишем это на трудности перевода с армянского на русский», — приводит слова Юрана Sport24.