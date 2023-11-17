Сборная России U16 сыграла вничью с Таджикистаном U17

Сегодня, 17 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались юношеские сборные России U16 и Таджикистана U17. Команды играли на Центральном республиканском стадионе в Душанбе (Таджикистан). Итоговый результат — 2:2.

На 24-й минуте счёт открыл игрок сборной Таджикистана Ориёнмехри Нуриддин. На 55-й минуте Артём Пономарчук забил ответный мяч россиян. На 73-й минуте Артём Кузьменко вывел сборную России вперёд. Команде Таджикистана удалось отыграться усилиями Мухаммаджони Тохири, который отличился на 85-й минуте. В дополнительное время был удалён нападающий россиян Вадим Ливаднов.

В понедельник, 20 ноября, команды проведут повторный товарищеский матч в Душанбе. Начало игры — в 9:00 по московскому времени.