Овермарс отстранен на год от футбола в Нидерландах за отправку фото полового органа

Институт спортивного права Нидерландов (ISR) отстранил бывшего технического директора «Аякса», ныне занимающего аналогичную должность в бельгийском «Антверпене», Марка Овермарса на два года от футбола, один из которых является условным, за отправку фото полового органа одной из сотрудниц клуба. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, отстранение означает, что Овермарсу не разрешается занимать какие-либо должности в организациях, связанных с футбольной ассоциацией Нидерландов, в течение года. Испытательный срок – два года.

Стоит отметить, что ISR опубликовал решение в четверг и считает жалобу доказанной. Автор жалобы на Овермарса предоставил более 300 страниц переписки Марка через соцсети за более чем 3,5 года, которые были изучены экспертом. «Подавляющее большинство этих сообщений имеют сексуальную окраску и содержат очень откровенный материал в односторонней манере», — заключил дисциплинарный комитет.

Кроме того, при вынесении приговора ISR также принял во внимание, что дело получило широкую огласку, и в результате Овермарсу был нанесён ущерб. У Овермарса есть возможность обжаловать это решение. Нынешний клуб и работодатель Овермарса, бельгийский «Антверпен» пока никак не отреагировал на приговор ISR.

Напомним, 7 февраля 2022 года спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подал в отставку со своей должности после того, как вскрылась история о его интернет-домогательствах к одной из сотрудниц клуба. Овермарс отправлял коллеге ряд сообщений с сексуальным подтекстом, в том числе присылал ей фотографию своего полового органа.