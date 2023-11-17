Экс-игрок молодёжных команд России Зуев высказался о дебюте за сборную Казахстана

Бывший полузащитник молодёжных команд России, ныне выступающий за взрослую сборную Казахстана, Александр Зуев высказался о своём дебюте за национальную команду в сегодняшнем матче с Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2024. Казахстан одержал победу со счётом 3:1.

«Эмоции самые положительные. Добыли сегодня важную победу, немного нервозную. Двигаемся дальше, будем смотреть наших конкурентов и от этого отталкиваться.

В матче со сборной Финляндии уже готовился выходить на поле, но гол немного поменял ситуацию, и главный тренер сказал подождать. В итоге два защитника попросили замены, я не вышел, но главное, что мы выиграли и эмоции были такие же положительные. Какая разница, дебютировал или нет. Главное, что команда победила.

Сегодня что‑то получалось, что‑то нет. Это нормальная ситуация. Рад, что поучаствовал в первом голе и помог команде. Дебютом доволен. Думаю, для дебюта неплохо сыграл. Было лёгкое предматчевое волнение. Я на таком уровне ещё не играл, это похоже на любой дебют», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

Напомним, Зуев родился в Казахстане, но прошёл через молодёжные команды России всех возрастов. Однако в основную сборную России вызова так и не получил.

27-летний Зуев — воспитанник футбольной школы «Тобол». За свою карьеру он играл в таких клубах, как «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки». Этим летом Зуев стал игроком сербского футбольного клуба «ИМТ Белград».