Спортдир «Жироны»: наш тренер обладает достаточным талантом, чтобы руководить «Сити»

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель заявил, что главный тренер команды Анхель Мичел обладает достаточным профессионализмом для того, чтобы возглавить клуб уровня «Манчестер Сити».

«Анхель Мичел обладает достаточным талантом для того, чтобы руководить таким большим клубом, как «Манчестер Сити», однако ему всё ещё нужно время для достижения таких высот. «Сити» играет в футбол, который Мичел смог бы построить в более маленьком клубе. Хотя для того, чтобы он начал тренировать их, нужно, чтобы определённым образом сложились некоторые обстоятельства, например, чтобы Гвардиола принял решение покинуть команду», — приводит слова Карселя Marca.

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