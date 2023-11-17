Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Зуев: после России мне тяжело играть в чемпионате Сербии

Экс-игрок «Спартака» Зуев: после России мне тяжело играть в чемпионате Сербии
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака», «Рубина» и «Химок» Александр Зуев, ныне выступающий за сербский клуб «ИМТ Белград», рассказал, как проходит его адаптация в Сербии, а также сравнил местный чемпионат с РПЛ.

«Решил что‑то поменять в карьере и выбрал Сербию. Чемпионат Сербии отличается от РПЛ тем, что здесь чуть меньше интенсивный чемпионат, но больше играют с мячом, меньше длинных передач. Там никого не интересует, сколько ты выиграл подборов, борьбы, сколько пробежал. Всех интересует качество твоей игры — передачи, голы. Пока мне после России тяжело», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

Напомним, этим летом Зуев стал игроком сербского футбольного клуба «ИМТ Белград», перейдя в команду свободным агентом.

Материалы по теме
Экс-игрок молодёжных команд России Зуев высказался о дебюте за сборную Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android