Экс-игрок «Спартака» Зуев: после России мне тяжело играть в чемпионате Сербии

Бывший футболист московского «Спартака», «Рубина» и «Химок» Александр Зуев, ныне выступающий за сербский клуб «ИМТ Белград», рассказал, как проходит его адаптация в Сербии, а также сравнил местный чемпионат с РПЛ.

«Решил что‑то поменять в карьере и выбрал Сербию. Чемпионат Сербии отличается от РПЛ тем, что здесь чуть меньше интенсивный чемпионат, но больше играют с мячом, меньше длинных передач. Там никого не интересует, сколько ты выиграл подборов, борьбы, сколько пробежал. Всех интересует качество твоей игры — передачи, голы. Пока мне после России тяжело», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

Напомним, этим летом Зуев стал игроком сербского футбольного клуба «ИМТ Белград», перейдя в команду свободным агентом.