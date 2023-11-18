Мор: ощущение, что «Динамо» сильнее, чем Колумбия. Там Карраскаль выделяется, тут нет

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор сравнил игру полузащитника Хорхе Карраскаля за московское «Динамо» и за сборную Колумбии.

«По поводу Карраскаля — такое ощущение, что «Динамо» сильнее, чем Колумбия. Он там выделяется, а здесь нет», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Карраскаль провёл 11 матчей за московское «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился лишь одной голевой передачей. За сборную Колумбии Хорхе провёл четыре матча в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года, где не смог отметиться результативными действиями. В игре отборочного цикла чемпионата мира с бразильцами (2:1) он провёл на поле 74 минуты.

Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.