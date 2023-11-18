Получивший травму игрок «Реала» Винисиус может больше не выйти на поле в 2023 году

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор, который получил травму бедра в минувшем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Колумбией (2:1), рискует пропустить все игры до конца 2023 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, восстановление от повреждения бедра, которое получил бразильский футболист, занимает полтора месяца. Таким образом, в следующий раз в составе мадридского клуба и сборной Бразилии Винисиус сможет выйти на поле только в 2024 году.

Ранее сам футболист сообщил, что эта травма похожа на ту, что он получил в минувшем августе. Тогда Жуниор проходил процесс реабилитации в течение месяца и пропустил четыре матча своей команды.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.