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Паоло Мальдини может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Паоло Мальдини может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»
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Легенда итальянского «Милана» Паоло Мальдини может получить работу в Англии.

Как сообщает The Telegraph, функционера могут пригласить в «Манчестер Юнайтед» на должность спортивного директора. Отмечается, что в «МЮ» планируется масштабная перестройка в случае продажи клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу.

Предыдущим местом работы Мальдини был «Милан». Он работал с 2018 по июнь 2023 года.

Напомним, 55-летний Мальдини в бытность игроком провёл всю карьеру в «Милане», он активно выступал за него с 1985 по 2009 год. В августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022.

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