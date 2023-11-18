Джуд Беллингем отреагировал на свою победу в премии Golden Boy — 2023

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал завоевание им награды Golden Boy — 2023, вручаемой лучшему молодому игроку Европы.

«Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал. Я ценю всех, кто был частью моего путешествия в «Бирмингеме», «Боруссии» и «Реале», а главное — членов моей семьи. Теперь, когда я стал обладателем Golden Boy, я хочу продолжать развивать свой потенциал и выиграть ещё много всего», — приводит слова Беллингема Madrid Zone в соцсетях.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн. В нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 14 играх за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.