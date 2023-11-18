Лука Модрич рассказал, насколько важную роль в его жизни играет «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о значении клуба в его жизни.

«Реал» – это часть моей жизни и моей семьи, этот клуб значит для меня всё. «Реал» – это образ жизни. Я родился в Хорватии, но чувствую себя здесь как дома. Я всегда был благодарен за всё, что происходит со мной здесь, в лучшем клубе за всю историю», – приводит слова Модрича пресс-служба «Реала».

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский полузащитник отыграл 51 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.