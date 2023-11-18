Оби Микел вспомнил, как в «Челси» готовились к противостоянию с Месси и Роналду в ЛЧ

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел сравнил нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Когда мы играли c «Манчестер Юнайтед» во времена Криштиану, мы знали, что Эшли [Коул] справится с ним, что Эшли способен на это.

Но каждый матч с «Барселоной… Боже мой! На протяжении недели все тренировки были посвящены Месси. Нужно, чтобы рядом с ним всегда было 2-3 игрока, потому что один на один против него нельзя защищаться, просто невозможно. Невозможно. Вам конец. И «Барселона» играла так, что её единственной целью было довести мяч до него.

Всё, что он делает, — это наблюдает за игрой. Знаю, все мы обсуждаем то, как он ходит по полю, но он делает это только для того, чтобы найти свободное пространство. Как только мяч до него доходит, начинается движение: все вокруг бегают, все перемещаются. Это очень сложно. То, как он работает с мячом, отдаёт передачи…

Я понимаю, что Месси и Роналду принято сравнивать друг с другом, я играл против обоих. Я не стану говорить, что Месси на километры впереди, потому что Криштиану многого добился, но, по-моему, сравнивать тут нечего. Для меня Месси словно с другой планеты. Вот насколько он хорош.

План на матч заключался в том, чтобы просто бить его, потому что отобрать мяч у него было невозможно, к нему невозможно было подобраться. Ты думаешь, что уже почти сделал это, и вдруг Месси испарился. А в случае с Криштиану мы думали: «А, Эш с ним справится», вот и всё», — сказал Оби Микел в видео на YouTube-канале Рио Фердинанда.