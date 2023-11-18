«Барселона» в декабре сыграет с мексиканским клубом в США

«Барселона» проведёт товарищеский матч 21 декабря с мексиканским клубом «Америка» в Далласе, сообщает ESPN. Игра состоится на стадионе «Коттон Боул».

При этом на 20 декабря у «Барселоны» запланирован домашний матч с «Альмерией» в 18-м туре Примеры.

Ранее сообщалось, что главный тренер сине-гранатовых Хави согласился играть в декабре, поскольку осознаёт необходимость получения доходов клубом.

Это будет лишь второй товарищеский матч «Барселоны» в декабрьское окно за последнее время. 14 декабря 2021 года клуб сыграл в Саудовской Аравии с «Бока Хуниорс» в матче памяти Диего Марадоны.

«Барселона» ранее уже играла на стадионе «Коттон Боул», который способен принять 90 тысяч зрителей. Летом 2022 года она встретилась на нём с «Ювентусом» в товарищеском матче.

В «Барселоне» также сообщили, что выручка от матча с клубом Лиги MX будет отправлена на помощь пострадавшим от урагана «Отис», обрушившегося на Акапулько в прошлом месяце и унесшего жизни по меньшей мере 48 человек.

В составе «Америки» выступает бывшим полузащитник «Барселоны» Джонатан дос Сантос. Клуб выиграл больше всего чемпионских титулов Лиги MX, он занял первое место в турнирной таблице в Апертуре в этом году и в конце месяца начнёт выступления в плей-офф.