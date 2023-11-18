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Габриэль Вейга заявил, что удивлён уровнем футбола в Саудовской Аравии

Габриэль Вейга заявил, что удивлён уровнем футбола в Саудовской Аравии
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Полузащитник «Аль-Ахли» (Джидда) Габриэль Вейга высказался о своём переходе в команду из чемпионата Саудовской Аравии минувшим летом.

«Я постепенно адаптируюсь к климату, хотя поначалу было немного трудно, поскольку климат сильно отличался от того, к чему я привык в Виго. Для меня настанет ещё более хорошее время, я повзрослею и вырасту как футболист.

За последний год футбол здесь уже вырос. Больше всего меня удивил реальный уровень футбола. Кто смотрит игры, знает это», – приводит слова Вейги Marca.

Напомним, в текущем сезоне в составе «Аль-Ахли» 22-летний полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В минувшем сезоне, выступая за «Сельту», Вейга сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года.

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