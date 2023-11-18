Президент «Торино»: за последние три сезона против нас было 220 судейских ошибок

Урбано Кайро, являющийся президентом «Торино», выразил недовольство судейством в матчах своей команды.

«Мы были наказаны самым невероятным образом. Я видел статистику, согласно которой за последние три сезона против «Торино» было 220 судейских ошибок и лишь 30 — в нашу пользу. Это и неназначенные пенальти, и наши отменённые голы, и ошибочно засчитанные голы в наши ворота.

За сезон судьи отбирают у нас 7-8 очков. В прошлом сезоне мы остановились в трёх очках от попадания в еврокубки», — цитирует Кайро Football Italia.

В предыдущем матче против «Монцы», который завершился со счётом 1:1, «Торино» был лишён пенальти на последних минутах. В случае победы «быки» могли подняться в верхнюю часть турнирной таблицы Серии А.