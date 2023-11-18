Тренер «Шахтёра» Станич рассказал, что сказал Модрич после матча «горняков» с «Барселоной»

Ассистент главного тренера «Шахтёра» Марио Станич рассказал о своём разговоре с полузащитником «Реала» Лукой Модричем после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:2).

«Лука – отличный парень и топ-игрок. Сказал, что мы очень хорошо играли первый матч против «Барселоны». Особенно второй тайм.

Также спросил, чего ждать от второй встречи с каталонцами. Сказал ему, чтобы он не волновался. У нас всё будет хорошо, так и случилось», – цитирует Станича ua.tribuna.com.

Напомним, что во втором матче «Шахтёр» дома победил каталонцев – 1:0. В промежутке между двумя играми с украинской командой подопечные Хави проиграли «Реалу» (1:2). Модрич вышел на замену и отдал ассист на победный мяч в компенсированное время.