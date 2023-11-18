Зинченко – в команде недели топ-5 лиг по версии WhoScored

WhoScored составил символическую команду недели по итогам матчей прошедшего тура в топ-5 чемпионатах Европы.

В неё попал левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко, отличившийся голом в матче с «Бёрнли» (3:1).

Украинец получил оценку 8,80.

«Возможно, Леандро Троссард заслужил аплодисменты за то, что забил 1000-й гол «Арсенала» на «Эмирейтс» в их победе над «Бёрнли», но именно Зинченко получил награду лучшего игрока матча.

Игрок сборной Украины забил третий гол «канониров» за 15 минут до завершения игры, а его работа без мяча оказалась ключевой, поскольку он выиграл семь верховых дуэлей и выполнил пять отборов», – так описали игру Зинченко.

Полностью команда недели топ-5 лиг выглядит следующим образом:

Фото: ESPN