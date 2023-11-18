Экс-вратарь «Ростова» Радич: гонка между «Зенитом» и «Краснодаром» будет до конца сезона

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич поделился мнением об игровой форме «Краснодара» в нынешнем сезоне, а также о том, чего стоит ждать от чемпионской гонки в текущем розыгрыше РПЛ.

«В «Краснодаре» появился хороший парень — Ивич. Я с ним играл. Он очень трудолюбивый, умный. Может строить игру и убеждать футболистов в том, что они способны бороться за самые высокие места. Да, им тяжело. «Зенит» выигрывает чемпионат уже пять лет подряд. Но они показали, что готовы конкурировать. И их место сейчас закономерно.

Когда Владимир приходил, я понимал, что «Краснодар» будет бороться за высокие места. Сербам не нужно особо много времени для адаптации в России.

«Зенит» сейчас особенно мотивирован. К победам привыкаешь. И уже тяжело находиться ниже. Мы видим, что сначала отрыв был восемь очков, теперь два. «Зенит» прибавляет. Гонка будет до конца чемпионата», — приводит слова Радича «РБ Спорт».