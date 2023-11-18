«Надо совершить подвиг». Аршавин — о шансах Казахстана выйти на Евро-2024

Бывший футболист Андрей Аршавин высказался о положении национальных команд в группе Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в которой выступает сборная Казахстана.

«Дания была фаворитом группы, они и заняли первое место, уверенно вышли. Удивительно, что Казахстан в этой группе навязал борьбу. Обидно, что они уступили словенцам дома. Теперь надо будет их обыгрывать. Нужно совершить подвиг — на выезде победить словенцев. Но с финнами это уже сделали, почему бы историческое достижение не сотворить?» — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее сборная Дании обыграла Словению (2:1) и обеспечила себе выход из группы. Словенцы занимают второе место, набрав 19 очков. Казахстан находится на третьей строчке, заработав 18 очков. Словения и Казахстан встретятся в матче последнего тура 20 ноября.