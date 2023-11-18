Педро: Гвардиола — мой футбольный отец. Таких мастеров, как он, встречаешь раз в жизни

Вингер римского «Лацио» Педро Родригес рассказал о влиянии на свою карьеру экс-тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолы, ныне возглавляющего «Манчестер Сити».

«Для меня он, как отец в футболе, он сделал для меня всё. Пеп заставил меня расти с игровой точки зрения, ведь он предоставил мне возможность попасть в первую команду «Барселоны», благодаря чему сегодня я могу делать на поле то, что я делаю. Я многому научился у него в техническом и тактическом плане. Всегда повторяю, что такой мастер, как Гвардиола, встречается раз в жизни. Он доверял мне, когда «Барселона» переживала непростые времена. Пеп сделал ставку на меня, Бускетса и других игроков молодёжной команды. Без его влияния мне было бы трудно сделать свою карьеру», — приводит слова Педро сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Педро играл в составе сине-гранатовых под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год.