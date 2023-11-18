Сборная Кубы прилетела в Волгоград на товарищеский матч с национальной командой России. Об этом сообщил телеграм-канал сборной России.

Видео доступно в телеграм-канале Сборная России по футболу.

«Сборная Кубы прилетела в Волгоград. Мы отправимся туда сегодня после обеда!» — написано в сообщении.

Товарищеский матч национальных команд России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).