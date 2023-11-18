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Данил Круговой: в сборной России не видел никого, кто бы отбывал номер

Данил Круговой: в сборной России не видел никого, кто бы отбывал номер
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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался об интересе к национальной команде России в период отстранения от международных турниров.

«Становится ли сборная неинтересна людям? Нет. В моем окружении нет. Я сам включал матчи с Камеруном, Кенией. Мне было интересно посмотреть как выглядит команда. Тем более Камерун – известная сборная.

Проблемы с мотивацией? Тоже нет. Для любого игрока представлять свою страну – мечта. К этому идёшь всю карьеру. Не знаю, почему говорят, что нет мотивации. Не видел никого, кто бы отбывал номер. Карпин сейчас вызывает много новых игроков. У них мотивации должно быть множество. Чтобы попасть в список ещё раз», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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