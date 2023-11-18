Генсекретарь Ассоциации футбола Кубы: рады, что нам достался такой соперник, как Россия

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

«Мы очень рады, что нам достался такой соперник, как Россия. Ваша сборная высоко котируется в Европе. Мы детально проанализировали тактику россиян. Как бы там ни было, постараемся показать на поле всё, на что способны. Не скрою, здесь холодно, но нам уже приходилось играть в странах с подобным климатом», — приводит слова Диаса «Матч ТВ».

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).