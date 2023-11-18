«Есть небольшое волнение». Севикян — о первой домашней игре за сборную Армении

Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Уэльса. Встреча состоится сегодня, 18 ноября. Начало игры — в 17:00 мск.

«Могу сказать, что мне здесь все нравится, меня приняли очень хорошо, очень гостеприимно, взаимодействие с ребятами налажено, я всем доволен.

Первая домашняя игра в составе сборной? Есть небольшое волнение, но я очень хорошо подготовился, упорно тренировался. Я постараюсь сделать всё, чтобы порадовать наших болельщиков.

У Уэльса достаточно сильная команда, почти все игроки представляют Премьер-лигу или Чемпионшип. Я уже знаю сильные и слабые стороны этой команды, тренировался достаточно энергично и усердно, готов к матчу», — приводит слова Севикяна официальный сайт Федерации футбола Армении.