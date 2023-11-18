Игорь Корнеев оценил работу Лучано Спаллетти в сборной Италии

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Корнеев поделился впечатлениями от победы сборной Италии над Северной Македонией (5:2) в 9-м туре группы С отборочного этапа на чемпионат Европы-2024. Также экс-футболист оценил работу главного тренера итальянцев Лучано Спаллетти.

«Если смотреть игру, то там вообще всё было без шансов. Первый тайм был идеальным для Италии, полное доминирование. И вдруг Македония начинает забивать. Но мы видим, что Италия забила столько, сколько надо.

Видно, что при Спаллетти игроки имеют предложения за спину по всей ширине поля. Если они есть, то Спаллетти требует отдавать мяч и бежать без него. Положительно оцениваю его работу», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».