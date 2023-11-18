«Открытым матч точно не будет». Тренер Армении — о предстоящей игре с Уэльсом

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Уэльса. Встреча состоится сегодня, 18 ноября. Начало игры — в 17:00 мск.

«Считаю ли фаворитом сборную Армении после победы со счетом 4:2? Нет, я так не думаю. Это будет другая игра. Запомните навсегда, что повторяющихся игр не бывает, как бы нам этого ни хотелось.

Будет ли матч открытым и динамичным, поскольку обеим командам нужна победа? Открытым точно не будет. Я не могу предсказать, как сложится игра. Я не предсказатель.

Сборная Уэльса в последнее время провела неплохие матчи, обыграв Хорватию и Латвию? Меня не интересует сборная Уэльса. Меня интересуют только результаты сборной Армении», — приводит слова Петракова официальный сайт Федерации футбола Армении.