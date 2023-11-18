Обухов: тяжёлый отрезок для «Оренбурга». За полгода у нас поменялось три тренера

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов оценил текущую форму своей команды.

«Тяжёлый отрезок. За полгода у нас поменялось три тренера. Пытаемся перестраиваться. Пока тяжеловато, но надеюсь, что в дальнейшем всё наладим.

Да, требования Деограсии полностью понимаем, но, к сожалению, последний отрезок нам не очень везло, привозили сами себе голы. Какие-то ненужные поражения — проигрывали там, где могли выиграть», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков после 15 матчей. Лидирует «Краснодар» — 32 очка. В ближайшем туре «Оренбург» встретится с «Ахматом» 26 ноября. Начало игры — в 12:00 мск.