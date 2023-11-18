Нападающий Италии Кьеза: с Украиной будем играть на победу, никаких мыслей о ничьей

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал победу в матче 9-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Северной Македонии (5:2), а также высказался о предстоящей встрече с Украиной.

«Самое главное — это победа. К сожалению, во втором тайме мы пропустили два мяча, которые не должны были пропускать. Активность иногда приносит плоды. Мы показали, что хотим доминировать на поле, и заслужили такой результат.

В понедельник у нас матч с Украиной, и мы снова будем играть на победу. Никаких мыслей о ничьей, которой нам достаточно для выхода в финальную стадию», — приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.

Украина и Италия сыграют в матче заключительного тура 20 ноября.