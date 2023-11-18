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Агент хавбека «Краснодара» Кади подтвердил информацию об интересе клубов из ОАЭ и СА

Хелсио Алиск, агент бразильского полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, отреагировал на информацию об интересе клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии к футболисту.

«К Кади действительно был интерес, но «Краснодар» не согласовал трансфер Кади», — приводит слова Алиска «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кади Боржес принял участие в 20 матчах за «Краснодар» во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

«Краснодар» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка.