Чалов: без турниров не так интересно следить за сборной России. Но, думаю, они скучают

Нападающий сборной России Фёдор Чалов высказался об интересе к национальной команде в период отстранения от международных турниров.

«Не слежу за новостями о том, что интерес стал ниже. Понятно, что без больших турниров болельщикам не так интересно смотреть. Но, думаю, они все равно скучают по играм сборной», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В понедельник, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 19:30 мск.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).