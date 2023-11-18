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Педро: Моуринью назвал меня пловцом? Это вызывает у меня смех, он забавный человек

Педро: Моуринью назвал меня пловцом? Это вызывает у меня смех, он забавный человек
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Вингер «Лацио» Педро Родригес ответил на слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который после минувшего римского дерби в чемпионате Италии (0:0) назвал испанского футболиста «пловцом».

«Заявление Моуринью вызывает у меня смех, ведь мы все знаем, кто такой Моуринью. Он делал подобное и в прошлом. Сначала он говорит одно, а потом другое. Помню, когда мы обыграли его «Реал», он сказал определённые неприятные вещи, а когда мы одержали победу над его «Юнайтед» со счётом 4:0, он сказал их ещё больше. В римском дерби в прошлом году он тоже много говорил. Так происходит всегда — если он не ругает судью, то ругает календарь или игрока, который падает на газон. Я его очень хорошо знаю, он очень забавный человек», — приводит слова Педро сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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