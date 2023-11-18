Игрок «Милана» Беннасер: никогда не перейду в «Интер», я был удивлён решением Чалханоглу

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер заявил, что после того, как он выступал за «россонери», никогда не перейдёт в миланский «Интер».

«Я бы никогда не перешёл в «Интер», без шансов. Я слишком уважаю «Милан». Точно никогда не надену футболку «нерадзурри». Я был удивлён, когда Чалханоглу подписал контракт с этим клбуом. Не говорю, что останусь в «Милане» навсегда, но могу сказать точно, что никогда не перейду в «Интер», — приводит слова Беннасера журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Чалханоглу перешёл из «Милана» в стан «нерадзурри» летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Беннасер не принял участия ни в одном матче по причине травмы колена. В минувшем сезоне футболист сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.